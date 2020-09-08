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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября

08 сентября 2020, 00:21

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной части Донецкой области за минувшие сутки выявили пять новых случаев. За все время пандемии на Донетчине зафиксировано 1 636 заболевших коронавирусом. Из них 1 080 человек выздоровели, а 24 — умерли.

В Луганской области за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в регионе диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 435 человек. Из них выздоровели - 226, трое умерли.

В группировке «ДНР» не сообщала данные за минувшие сутки. Ранее сообщалось о 2 686 случаях COVID-19. Из них выписаны 1318 человек, а 148 умерли.

В отдельных районах Луганской области 6 сентября выявили четверых новых заболевших коронавирусом. За все время пандемии «ЛНР» признает 741 случай заражения COVID-19. Из них 635 пациентов уже выписаны, а 19 человек умерли.

Политика

В Офисе президента заявили, что расценивают обстрел боевиков на Донбассе, при котором ранили военнослужащего, и обстрел, повлекший смерть украинского военного, как два отдельных случая и требуют от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена обострением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, настаивает на продолжении режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после встречи советников глав государств стран «нормандской четверки» появится понимание, когда состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин решил отложить обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы под Горловкой на 10:00 9 сентября. Боевики пока не смогли установить, что происходит на этих позициях ВСУ, которые «ДНР» считает «незаконно сооруженными».

Права человека

Группировка «ЛНР» лишила свободы жителя Луганска на 12 ле по обвинению в «госизмене» и якобы сотрудничестве с СБУ.

Общество

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела из временно неподконтрольной территории Донецкой области бывшего боевика так называемого танкового батальона группировки «ДНР». Мужчина предоставил сведения о вооруженной агрессии РФ в Украине.

Согласно данным Офиса генпрокурора, граждане более 30 государств являются участниками незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе.

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