Украина допустила проведение выборов в ОРДЛО до получения контроля над границей

Украина допускает изменение постановления Верховной Рады о проведении местных выборов, о чем настаивает РФ. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин в комментарии «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что данный вопрос поднимался на встрече политсоветников «нормандской четверки» в Берлине 11 сентября.



«На встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций», — сказал Костин.



Он также заверил, что предложенная редакция постановления полностью соответствует Минскому комплексу мер.



«На встрече отмечалось, что этот проект был внесен 28 июля 2020 года — задолго до того, как началась информационная атака на делегацию в связи с пунктом 4», — отметил Костин.

Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на встрече в Берлине достигнута договоренность о том, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрен проект постановления, который корректирует постановление парламента от 15 июля о проведении местных выборов. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения.



Нынешняя редакция постановления Рады предусматривает, что выборы в отдельных районах Донбасса состоятся после вывода незаконных вооруженных формирований из Украины и получения Киевом контроля над границей.





В предложенном нардепом Александром Качурой проекте постановления предлагается изменить условия проведения выборов, убрав упоминание о границе. Качура предлагает провести местные выборы в ОРДЛО при условии полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции.