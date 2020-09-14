СБУ проведет учения в Рубежном. Жителей просят не выходить из дома без документов

В Рубежном Луганской области 15-16 сентября СБУ учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Жителей просят, в случае необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



А в случае обнаружения подозрительных предметов или получении информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к диверсионно-разведывательных групп или террористическим подразделениям боевиков просят сообщать в адрес дежурной службы.



На прошлой неделе СБУ провела антитеррористические учения в Мариуполе.