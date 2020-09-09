В Мариуполе 10 и 11 сентября проведут антитеррористические учения. Жителей просят оставаться дома

В Мариуполе 10 и 11 сентября пройдут мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Жителей города просят не покидать без необходимости свои дома без документов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Командование операции Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное», — говорится в сообщении.



В случае необходимости передвижения в другие районы города нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность — паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее.



Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.