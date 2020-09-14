В Раде попросят Кабмин выделить деньги на бесперебойное водоснабжение Донецкой области

В повестку этой пленарной недели Верховной Рады был включен проект постановления № 3835 об обращении в Кабинет министров для обеспечения жителей Донецкой области бесперебойным водоснабжением.



Об этом во время согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов сообщил глава комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.



В проекте постановления указано, что правительство просят обеспечить финансирование в текущем году за счет государственного бюджета, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития, а также способствовать привлечению инвестиций для реализации проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водовода коммунального предприятия «Вода Донбасса».



В пояснительной записке отмечается, что дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго Донецкого водовода, потребителями воды которого являются города Славянск, частично Краматорск, Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов.



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