Путин и Лукашенко провели встречу. О чем говорили?

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Президент России Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Это первый зарубежный визит Лукашенко за время антиправительственных протестов в стране, которые продолжаются со дня президентских выборов 9 августа.



Путин во время беседы с Лукашенко несколько раз подчеркнул, что белорусский народ — братский для россиян, а Беларусь — главный союзник Москвы. Прагматичное измерение этого союзничества — не только участие в совместных интеграционных проектах, но и экономическое сотрудничество.



«Россия остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику... более половины торгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию. В Беларуси работают около 2500 предприятий с российским капиталом», — отметил Путин.



Российский президент добавил, что Кремль готов поддержать Беларусь «в этот сложный момент» и заявил о готовности выделить 1,5 миллиарда долларов государственного кредита. О конкретной договоренности речи пока не идет, ее еще обсуждают министры финансов обеих стран. К тому же предварительной программы переговоров президентов не было, и подписывать совместных документов они не планировали.



В случае выделения этих средств они добавятся к уже существующему внешнему долгу Беларуси перед РФ. К началу 2020 года он составлял 7,92 миллиарда долларов (это почти половина всего внешнего долга страны).



Кроме того, Путин упомянул о предложении властей Беларуси уже сейчас заняться разработкой совместной Конституции в рамках соглашения о союзном государстве между странами. Также он подчеркнул важность придерживания достигнутых договоренностей.



«Работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне. И это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны и создаст условия для дальнейшего развития», — сказал российский лидер.



В ответ беларусский президент сказал, что ситуация в стране показала, что «друг [Россия] познается в беде». И еще раз намекнул на причастность определенных внешних сил к событиям в Беларуси.



«Если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. Я благодарен за то, что вы (Путин — ред.) показали, что белорусские границы — это граница Союзного государства», — добавил Лукашенко.



После публичной части беседы Путина с Лукашенко, началась закрытая часть переговоров. Она идет уже более двух часов.

Встреча Лукашенко и Путина прошла на фоне неутихающих больше месяца протестов в Беларуси, которые начались 9 августа, после выборов президента страны. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко, его оппоненты заявляют о фальсификациях.



Силовики задерживают протестующих и применяют к ним насилие. Эксперты ООН задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными.



Также начались притеснения представителей Координационного совета оппозиции. Накануне белорусские силовики заставили выехать в Украину Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Их соратнице Марии Колесниковой удалось порвать свой паспорт, что сделало невозможным выезд в другую страну. Колесникова была задержана.