На Луганщине зафиксировали 29 новых случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области за сутки зафиксировали 29 новых заболевших коронаиврусом. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



В Северодонецке выявили 10 человек, Лисичанске — 10, Беловодском районе — 1, Кормянском — 2, Новоайдарском — 1, Станично-Луганском — 2, Старобельском — 3.



Из числа новых заболевших 11 прибыли из временно оккупированных территорий, 13 — из числа ранее контактных лиц, 5 — больные пневмонией.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 738 случаев COVID-19. Из них 402 человек выздоровели, а 5 — умерли. Продолжают болеть 331 пациент.

За минувшие сутки в Украине выявлено 3 240 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 172 712 случаев COVID-19. Из них выздоровели 76 754 человек, а умерли — 3 516.



Статистика, которую подают в группировках «Л-ДНР» и российская власть в аннексированном Крыму, не включена в сводку украинского Минздрава.



На неподконтрольной Украине части Луганской области группировка «ЛНР» подтвердила 834 случая заражения коронавирусной инфекцией и 26 случаев смерти пациентов. По сообщениям местных медиков, большинство из заболевших — 718 человек — уже выписаны.