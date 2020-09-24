Беспилотники миссии ОБСЕ глушили и обстреливали на Донбассе

22 сентября во время полета над районами к северо-востоку от села Лебединское в Донецкой области был обстрелян беспилотник миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Члены патруля Миссии слышали 15 очередей из стрелкового оружия примерно в 4,5 км к северо-востоку от своего местоположения. По оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 4,5 км к северо-востоку от местоположения патруля, над районами между позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований», — говорится в отчете.



Отмечается, что команда миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.



Кроме этого, беспилотники миссии подверглись глушению во время полетов вблизи поселка Валентиновка, оккупированных сел Сигнальное, Петровское, Белая Каменка и Верхнешироковское (ранее Октябрь) на Донетчине.