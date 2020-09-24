По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали антирекорд по количеству новых больных — коронавирус диагностировали у 133 человек. Также зафиксирован один летальный случай. С начала пандемии — 2767 случая COVID-19: 1470 человек выздоровели, 53 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявлено 56 заболевших коронавирусом, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 3146 заболевших COVID-19. Из них 1 990 человек выписаны, а 180 умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев COVID-19, еще двое умерли. Всего — 843 случая, на лечении — 392 человека, восемь умерли.



Группировка «ЛНР» зарегистрировала за минувшие сутки 22 новых случая инфицирования коронавирусом и два летальных случая. Всего группировка признает 890 случаев болезни, из которых 736 человек выздоровели, 29 — умерли.





Политика



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