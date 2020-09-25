Сын Королевской и Солода идет в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ. Его родители уже в Верховной Раде

Кандидатом в депутаты Краматорского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был выдвинут Ростислав Солод — сын депутатов Верховной Рады от фракции ОПЗЖ Наталии Королевской и Юрия Солода. О выдвижении сообщил сам Ростислав на своей странице в Facebook.



Ростислав Солод родился в 2001 году.



На его выдвижении кандидатом в депутаты местного совета присутствовали родители.

На сайте ОПЗЖ указано, что на мероприятии 24 сентября в Краматорске Наталия Королевская представила всех кандидатов в депутаты городского и районного советов.



Помимо Ростислава, у Королевской и Солода также есть сын Ярослав 2008 года рождения и приемная дочь Мария. В апреле 2019 года у супружеской пары политиков родился третий сын.