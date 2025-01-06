Джастин Трюдо покидает пост премьер-министра Канады

Трюдо покидает пост премьер-министра Канады. Фото: кадр из видео

Сегодня, 6 января 2025 года, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем уходе с поста премьер-министра страны.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced Monday he would resign as leader of the Liberal Party https://t.co/BTdZ7CA5f9 pic.twitter.com/wmFaQpdPB0 — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 6, 2025



Трюдо уйдет в отставку с поста лидера партии и премьер-министра после того, как Либеральная партия выберет своего следующего лидера.



Работа канадского парламента будет приостановлена до 24 марта. Трюдо заявил, что «очевидно», что он не может быть тем, кто возглавит партию на следующих выборах.

Напомним, Канада выделила почти 600 млн долларов военной помощи для Украины.