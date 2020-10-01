Украинские военные обвинили боевиков в пожарах в Луганской области

Масштабные пожары в Луганской области были спровоцированы обстрелами со стороны боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что накануне боевики устроили провокативные обстрелы с применением трассирующих пуль. Это, как считают военные, и стало причиной пожаров на линии соприкосновения.



О связи обстрелов с возгораниями заявили и в Станично-Луганской районной госадминистрации.







По данным главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, одновременно было 146 очагов пожаров в семи районах области. Тушение огня усложняет сильный ветер, который постоянно меняет направление. Известно о четырех погибших.