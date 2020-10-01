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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

01 октября 2020, 22:41

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у еще 81 жителя Донецкой области. За все время пандемии выявлено 3 558 случаев COVID-19. Из них 1 496 выздоровели, а 55 умерли.

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек, заявили в группировке «ДНР». Группировка подтверждает 3580 случаев COVID-19: выписаны — 2106 человек, летальных случаев — 205.

В Луганской области лабораторно подтверждено 43 новых случаев COVID-19. Всего случаев коронавирусной болезни увеличилось до 1091. Из них 576 выздоровели, 14 умерли.

Группировка «ЛНР» зарегистрировала два летальных случая из-за осложнений от COVID-19 и 20 новых случаев инфицирования. Всего формирование признает 975 случаев COVID-19, из которых 773 человека выздоровели, 37 — умерли.

Общество

Российское гражданство в упрощенном порядке уже получили более 150 тысяч жителей отдельных районов Луганской области, утверждают в «ЛНР».

КПВВ «Станица Луганская» приостановил пропуск из-за распространения пожаров, начавшихся 30 сентября. В результате пожаров на подконтрольной властям территории погибли 11 человек, еще об одной жертве заявили в «ЛНР».

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