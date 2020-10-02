Штаб ООС сообщил о пяти нарушениях «режима тишины» за вчера и сегодня

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям. Сегодня огонь открывался дважды. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что с автоматического станкового гранатомета боевики открыли огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета — неподалеку Орехово.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования совершили еще два обстрела позиций ВСУ. Оба факты зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.



В результате этих обстрелов вчера и сегодня среди украинских военных никто не пострадал.