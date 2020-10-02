Зеленский выступил против замораживания конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает невозможным замораживание конфликта на Донбассе. Об этом он заявил, общаясь с представителями СМИ на Буковине.



«Моя позиция, которую мы отстаиваем сейчас в Украине, из-за того, что у нас война на Донбассе, я считаю, что не может быть никакого замороженного конфликта. Потом может случится диверсия или провокация, и будет взрыв даже через 30 лет после того, как была война <...> поэтому надо решать вопросы быстро», — сказал он.



Зеленский привел в пример ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

В 1988 году, когда СССР уже был на грани распада, обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, автономной области в составе Азербайджана, большую часть населения которой составляли этнические армяне. Началась карабахская война. В 1994 году было подписано перемирие.



Но мир между Арменией и Азербайджаном по сей день не достигнут, конфликт считается замороженным, границы двух стран друг для друга остаются закрытыми, а отношения напряженными.



С 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились масштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях и наступлении по линии соприкосновения, а также заявляют о своих успешных ответных действиях и сотнях погибших военнослужащих противника.



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