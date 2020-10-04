В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 59 человек

59 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сейчас болеет 731 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения находятся 15 человек.



44 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. Отмечается, что у всех заболевших состояние здоровья удовлетворительное.



По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 2 455 человек, летальных случаев — 10.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 4140 заболевших коронавирусом, 44 ранее заболевших скончались. За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили в 226 462 человек. Из них 100 107 пациентов выздоровели, а 4397 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 119 000 человек.



