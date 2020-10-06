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На Луганщине за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Один человек умер

06 октября 2020, 13:37

На Луганщине за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Один человек умер

За прошедшие сутки в Луганской области зафиксировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Кроме того, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 71-летняя жительница Белокуракинского района. Также сообщается, что 8 человек выздоровели.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины подтверждено 1332 заболевших коронавирусом. Из них выздоровел 621 человек, а 18 умерли. Продолжают болеть 693 человека.

Всего в Украине выявлено 4 348 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки. За все время исследований в стране COVID-19 зарегистрировали у 234 584 человек, умерли 4 520 человек, выздоровел — 103 401. 

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