В Украине выявили еще 4348 заболевших коронавирусом

В Украине выявлено 4 348 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки. При этом 90 ранее заболевших умерли, а 2 149 человек выздоровели.



Соответствующие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в Украине COVID-19 зарегистрировали у 234 584 человек, умерли 4 520 человек, выздоровел — 103 401.



В стране продолжают болеть 126 663 человека, что на 2 109 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (487), Киеве (355), Полтавской области (305).



Днем ранее сообщалось о 3774 случаях, 4 октября выявили 4 140 новых заболевших, 3 октября зафиксировали рекордное число заболевших за сутки — 4 661 случай, 2 октября сообщалось о 4 633 случаях.