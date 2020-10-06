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Пожары в Луганской области: Полиция назвала четыре возможных источника возгорания

06 октября 2020, 22:14

Пожары в Луганской области: Полиция назвала четыре возможных источника возгорания

Полиция установила четыре вероятных источника возгорания, переросших в пожары в природных экосистемах на территории Луганской области, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции было установлено 4 вероятных источника возгорания», — говорится в сообщении.

Речь идет о следующих локациях:

  • в селе Смоляниново Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно в 15:45 01.10.2020;
  • в селах Половинкино и Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения, стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
  • в Счастье Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;
  • в пгт Белокуракино, ул. Роскошная, в результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившеюся неподалеку огорода.

Из-за пожара открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины.По предварительным оценкам ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составляет 22 121 тысяч гектаров.

По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птиц.

30 сентября вдоль линии соприкосновения в Луганской области начался масштабный пожар. На данный момент, по данным полиции, известно об 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии. В ООС причиной назвали вражеские вооруженные провокации с применением трассирующих пуль.

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