Пожары в Луганской области: Полиция назвала четыре возможных источника возгорания

Полиция установила четыре вероятных источника возгорания, переросших в пожары в природных экосистемах на территории Луганской области, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции было установлено 4 вероятных источника возгорания», — говорится в сообщении.
Речь идет о следующих локациях:
Из-за пожара открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины.По предварительным оценкам ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составляет 22 121 тысяч гектаров.
По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птиц.
30 сентября вдоль линии соприкосновения в Луганской области начался масштабный пожар. На данный момент, по данным полиции, известно об 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии. В ООС причиной назвали вражеские вооруженные провокации с применением трассирующих пуль.