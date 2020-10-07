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Программа доступных кредитов для бизнеса «5-7-9» будет усовершенствована — нардеп от «Слуги народа» ®

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08 октября 2020, 13:44

Программа доступных кредитов для бизнеса «5-7-9» будет усовершенствована — нардеп от «Слуги народа» ®

О необходимости улучшения условий программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5-7-9» заявила в Мариуполе во время встречи с предпринимателями народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Элла Репина.

Она пояснила, что банки просят под залог имущество, которое находится не в зоне Операции Объединенных сил. У предпринимателей-переселенцев или бизнесменов, которые ведут бизнес в Донецкой области, особенно в зоне неподалеку от линии соприкосновения, чаще всего такого имущества нет. Из-за этого высокий процент отказа в кредите.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы больше предпринимателей смогли получить доступ к программе 5-7-9. Потому что есть определенные проблемы. Довольно высокий процент отказов в банках, есть сложности у предпринимателей-переселенцев, бюрократия в процессе подачи заявки. Но все это поправимо и будет скорректировано уже в следующем году», — заявила народный депутат.

Напомним, что программа президента Владимира Зеленского «Доступные кредиты 5-7-9» стартовала 1 февраля. За это время ей воспользовалось 4000 бизнесменов. Общий объем кредитов превысил 9 миллиардов гривен, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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