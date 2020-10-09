В какие зоны украинские города войдут с понедельника. Кабмин обновил список

В Украине с понедельника, 12 октября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому некоторые города и области изменили статус из-за пандемии коронавируса. Киев перешел в оранжевую зону.

В красной зоне останется Канев Черкасской области, и в эту зону из оранжевой перейдут Сумы.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В Донецкой области к оранжевой зоне отнесены: Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск, Славянск, Славянский район.



В Луганской области к оранжевой зоне отнесены: города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станочно-Луганский, Старобельский и Троицкий районы.



Желтая зона Донецкой области: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы.