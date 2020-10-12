На Луганщине бывшего патрульного подозревают в превышении служебных полномочий

Бывший работник патрульной полиции Луганской области стал подозреваемым в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и применением специальных средств. Об этом сообщила прокуратура области.



Следствием установлено, что в январе 2020 года во время патрулирования Лисичанска экипаж патрульной полиции получил от прохожей сообщение о том, что неподалеку неизвестный человек громко звал на помощь. Патрульные прибыли на указанное место для выяснения обстоятельств и увидели девушку, которая плакала, а рядом с ней молодого человека. При этом каких-либо противоправных действий он не совершал.



При отсутствии оснований для применения физической силы и специальных средств один из полицейских применил к гражданину прием рукопашного боя и сбил его с ног. Полицейский завел руки мужчины за спину и надел металлические наручники. В дальнейшем экипаж патрульной полиции доставил пострадавшего в административное здание Лисичанского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому полицейскому меры пресечения.



Санкция ч.2 статьи 365 УК Украины, по которой возбуждено уголовное дело против бывшего сотрудника правоохранительных органов, предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.