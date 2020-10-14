Число заболевших коронавирусом на Донетчине превысило шесть тысяч. Умерли 70 человек

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 286 новых случаев инфицирования коронавирусом. А также зафиксированы два летальных случая. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из-за осложнений, вызванных коронавирусом умерли 60-летний краматорчанин и 75-летний житель Великоновоселковского района.



Уже в трех городах области количество выявленных больных превысило 1000 человек: в Мариуполе, Краматорске и Славянске.



86 новых случаев выявили в Мариуполе, 42 в Краматорске, 30 в Славянске, 26 в Покровске, 14 в Николаевке, 12 в Бахмуте, десять в Константиновке, восемь в Бахмутском районе, семь в Мирнограде, по шесть в Дружковке и Доброполье, Мангушском и Славянском районах, пять в Никольском районе, по четыре в Черкасской и Соледарский ОТГ, по два в Волновахском, Великоновоселковском и Добропольском районах, по одному в Белозерском, Святогорске, Селидово, Новогродовке, Авдеевке, Лиманской и Александровской ОТГ, Константиновском районе.



Таким образом, число заболевших в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выросло до 6247. Из них 2111 выздоровели, 70 — умерли.