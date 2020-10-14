«Краматорсктеплоэнерго» не нашло поставщика антрацита, который добывается только в ОРДЛО

ООО «Краматорсктеплоэнерго» отменило тендер на поставку угля ожидаемой стоимостью 282,8 млн грн из-за отсутствия предложений. Об этом сообщают «Наші гроші».



Компания намеревалась заказать на ноябрь-апрель 107 тысяч антрацитамарки АШ 0-6 ​​мм с ожидаемой ценой 2643 грн/тонну.



Тендерная документация требовала от потенциальных участников гарантий о том, что уголь не добывается на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



При этом в Украине антрацит добывается только на оккупированных территориях Донбасса.



Это стало восьмым отмененным компанией тендером в «Прозорро».



На днях «Нафтогаз» сообщил, что «Краматорсктеплоэнерго» входит в перечень предприятий-должников, имеющих критические долги, с необходимой суммой погашения в 16,61 млн грн.



«Краматорсктеплоэнерго» во главе с Александром Стоцким оперирует Краматорской ТЭЦ. Им владеют КП «Мост» Краматорского горсовета (40%) и кипрская «Хамачи Лимитед» (60%). Конечным бенефициаром через кипрскую «Хамачи Лимитед», словацкий «Е Коннект с.р.о.» и британскую «Елни Капитал Лтд» является Марианна Данилов из Словакии.



В сентябре 2018 года полиция начала уголовное производство против руководства «Краматорсктеплоэнерго» относительно возможного злоупотребления служебным положением. По мнению следствия, директор «Краматорсктеплоэнерго» с заместителем в 2017 году заказали у словацкой компании «Е Коннект» антрацит российского производства по 98 долларов за тонну на общую сумму 4 млн долларов. По данным следствия, действуя в интересах «Е.Коннект» руководство компании заказало у ООО «Горизонталь Групп» транспортно-экспедиторские услуги по перевозке угля по Украине до станции «Краматорск» на 4,5 млн грн. Таким образом «Е.Коннект» получила деньги за услуги, которые фактически предоставила «Горизонталь Групп». Полиция считает также, что цена этого угля была завышенной.