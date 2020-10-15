Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября

Президент Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.



По ее словам, в послании Зеленский определит стратегические направления развития страны.



Мендель отметила, что президент должен был выступить в парламенте еще в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией мероприятие перенесли.



По словам пресс-секретаря Зеленского, 20 октября парламент будет работать в обычном режиме.