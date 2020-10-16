«ДНР» ввела запрет на обслуживание покупателей без масок

Группировка «ДНР» ввела новые ограничения в связи с коронавирусом, среди которых запрет на обслуживание покупателей без масок. Об этом сообщается на сайте главы группировки Дениса Пушилина.



Кроме этого, руководители местных «администраций», предприятий, учреждений, организаций, физические лица — предприниматели обязаны обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования.



Также устанавливается запрет на присутствие зрителей при занятии физической культурой и спортом, в том числе на открытом воздухе, включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования, в том числе по командным видам спорта.

В отдельных районах Донецкой области «минздрав ДНР» зарегистрировал 153 новых случая коронавируса. 13 человек умерли из-за осложнений. В целом группировка признает 5058 случаев инфекции COVID-19. Их них выздоровели 2328 пациентов, а умерли 337 человек. Продолжают лечение 2393 пациента.