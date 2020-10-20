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Глава Минздрава упомянул Донетчину среди проблемных регионов по тестированию на коронавирус

20 октября 2020, 12:38

Глава Минздрава упомянул Донетчину среди проблемных регионов по тестированию на коронавирус

Донецкая область является одним из регионов, где проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

«По поводу тестирований. Мы знаем об этой проблеме и видим, в каких городах она возникает. Сейсас это Донецкая область, Днепропетровская область, Харьквская область, город Киев, Одесская область», — отметил он.

Степанов подчеркнул, что с апреля Минздрав постоянно увеличивает количество тестирований, покупая оборудование и обучая специалистов.

Он отметил, что сейчас в Украине делается 30-35 тестирований в сутки. К середине ноября планируется выйти на 50 тысяч тестирований в сутки, а к концу года количество тестирований хотят нарастить до 75 тысяч в сутки.

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Сейчас на подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки проводится более 1000 ПЦР-тестирований и 500-1000 ИФА-тестов.

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