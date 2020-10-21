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За организацию незаконного «референдума» на Луганщине осудили двух женщин

21 октября 2020, 09:47

За организацию незаконного «референдума» на Луганщине осудили двух женщин

За участие в проведении незаконного «референдума» о независимости «ЛНР» украинский суд вынес приговор двоим женщинам. Об этом сообщает прокуратура Луганской обалсти.

Стороной обвинения доказано, что две жительницы Луганской области организовали «референдум» на «избирательных участках» г. Рубежное Луганской области. На обвиняемых возлагалась ответственность за учет и проверку жителей, выдачу «бюллетеней», контроль за порядком голосования на.

Рубежанским городским судом Луганской области женщины признаны виновными и, учитывая смягчающие обстоятельства совершения преступления и содействие в его раскрытии, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Дело расследовалось по статье статье 110 УК Украини — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Отметим, что обвиняемые, проходящие по делам об организации незаконных «референдумов» на Донбассе, чаще всего получают приговор в виде условного срока.

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