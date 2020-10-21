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В Харькове полиция задержала антимайдановца «Топаза». Его разыскивают на Донетчине

21 октября 2020, 15:23

В Харькове полиция задержала антимайдановца «Топаза». Его разыскивают на Донетчине

Полиция Харькова задержала антимайдановца Игната Кромского, известного также как «Топаз». Его разыскивают в Донецкой области по подозрению в разбое, незаконном присвоении оружия и похищении человека.

Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

Правоохранители Харькова сообщили, что на одной из станций метро вечером 20 октября обнаружили мужчину, которого с 17 октября разыскивает Селидовское отделение полиции Донецкой области.

Его подозревают в совершении ряда преступлений Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по которым — лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Полиция Харькова не указала имени и фамилии задержанного мужчины. Впрочем, адвокат Игорь Нагорный в комментарии «Укринформу» подтвердил, что речь идет именно о его подзащитном Игнате Кромском, более известном как «Топаз».

По словам Нагорного, Кромского задержали «не по закону», а сам он утверждает, что к указанным в базе МВД статьям обвинения подзащитный не имеет никакого отношения. После проверки правоохранители его отпустили.

Игнат Кромской в ​​феврале 2014 охранял антимайдан в Мариинском парке в Киеве. Он также записывал обращение к президенту Путину с просьбой ввести войска в Украину «для защиты граждан».

30 января 2018 года антимайдановца приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

В то время действовал «закон Савченко», который причислял год пребывания под стражей за два года заключения, поэтому в сентябре 2018 Кромской вышел на свободу. Это решение оставил в силе Верховный суд.

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