Минздрав: Переговоры о закупке российской вакцины против COVID-19 не ведутся

Украина не получала заявки о государственной регистрации российской вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



По информации ведомства, российская вакцина также не проходила экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине.



«Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне», — говорится в сообщении.



В Минздраве отметили, что Украина будет обеспечена вакциной против коронавируса в рамках механизма COVAX, который объединил более 180 стран. Для стран из этого списка предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA).