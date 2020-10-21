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Минздрав: Переговоры о закупке российской вакцины против COVID-19 не ведутся

21 октября 2020, 19:30

Минздрав: Переговоры о закупке российской вакцины против COVID-19 не ведутся

Украина не получала заявки о государственной регистрации российской вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, российская вакцина также не проходила экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине.

«Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Украина будет обеспечена вакциной против коронавируса в рамках механизма COVAX, который объединил более 180 стран. Для стран из этого списка предусмотрены вакцины фирмы AstraZeneca (UK) и Novavax (USA).

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