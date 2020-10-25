В Украине за сутки подтвердили 6088 случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 24 октября, в Украине коронавирус выявили у 6088 человек. Кроме этого, 1753 человек выздоровели, а 102 пациента умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (660), Житомирской (440), Львовской (405), Запорожской (402) областях, в Киеве (359), а также в Одесской (340) и Ивано-Франковской (308) областях.



За все время исследований в Украине зафиксировано 343 498 случаев COVID-19, из которых 141 508 человек выздоровели, 6391 — умер. Продолжают лечение 4 233 пациентов.