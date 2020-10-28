Коронавирус в Мариуполе: 271 заболевший и трое умерших за сутки

За сутки в Мариуполе выявлен 271 заболевший коронавирусом среди жителей города. Кроме того, три человека умерли, а выздоровели за сутки 68 пациентов.



Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



На лечении в Мариуполе находится 1704 заболевших COVID-19. Из них 1681 - жители Мариуполя.



Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 1495 контактными лицами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19.



С начала исследований в Мариуполе заболели 3422 человека, выздоровели — 1567 (45,8%). Летальных случаев — 53.



Задержка в подсчетах



По данным облгосадиминистрации, в Донецкой области за сутки было зарегистрировано только 205 заболевших коронавирусом и четыре летальных случая. Эти данные были переданы и в государственный реестр заболевших.



Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге 28 октября пояснил, почему существует задержка. Он отметил, что ранее вносить результаты в общегосударственную систему мог только областной лабораторный центр. Из-за большого числа новых случаев COVID-19 областной центр не всегда успевал вносить информацию вовремя и неучтенные данные передавали в Киев в последующие дни.



«Конечно, мариупольский филиал быстрее обработал данные по городу Мариуполь», — сказал Педенко. По его словам, ситуация должна измениться уже сегодня.



«С сегодняшнего дня, по поручению главного санитарного врача Украины, разрешение на ввод новых случаев заболевания COVID-19 предоставлено всем филиалам. Надеюсь, задержки больше не будет», — сказал чиновник ДонОГА.