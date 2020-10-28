За минувшие сутки в Донецкой области выявили 205 новых больных коронавирусной болезни. Также зарегистрировано четыре смерти. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



В результате осложнений от коронавируса умерли 60-летняя жительница Селидово, 60-летний мариуполец и 69-летняя мариупольчанка и 82-летний житель Константиновки.



84 новых случая инфицирования выявили в Мариупольской ОТГ, 27 в Краматорской ОТГ, 18 в Славянской ОТГ, 14 в Угледарской ОТГ, девять в Николаевской ОТГ, по семь в Торецкой и Кураховской ОТГ, по пять в Лиманской и Добропольской ОТГ, четыре в Никольской ОТГ, по три в Мангушский, Марьинской, Великоновоселковской и Комарськой ОТГ, по два в Белозерской, Дружковской, Покровской, Волновахский и Старомлиновской ОТГ, по одному в Мирноградський, Кальчицкой и Гродовский ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус выявлен у 9026 человек. Из них 3820 человек выздоровели, а 95 умерли. Продолжают лечение 5111 пациентов.