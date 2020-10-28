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В Украине выявили 7474 заболевших коронавирусом за сутки. Рекорды по числу смертей и выздоровлений

28 октября 2020, 08:46

В Украине выявили 7474 заболевших коронавирусом за сутки. Рекорды по числу смертей и выздоровлений

За минувшие сутки, 27 октября, в Украине выявили 7474 заболевших коронавирусом. При этом зарегистрированы рекордные показатели по выздоровлению — 3306 пациентов и смертности — 165 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 363 075 заболевших COVID-19. Из них 148 642 человека выздоровели, а 6755 умерли. Продолжают болеть 207 678 человек, что на 4003 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (635), Одесской (567) областях, Киеве (563), Днепропетровской области (497).

В статистике нет данных о ситуации на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

23 октября сообщалось об абсолютном рекорде — 7517 заболевших коронавирусом за сутки в Украине.

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