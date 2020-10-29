На Донетчине из помещения ТИК исчезли списки избирателей

В поселке Никольское на Донетчине из помещения территориальной избирательной комиссии исчезли списки избирателей. Об этом сообщает пресс-служба полиция Донцкой области.



В полицию обратился председатель Никольской ТИК, который сообщил, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий обнаружилось отсутствие выписок, предварительного и уточненного списков избирателей.



Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 158-3 УК (похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).



Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.