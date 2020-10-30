В «ДНР» заявили о гибели троих мужчин при срабатывании взрывного устройства в Горловке

Трое мужчин погибли в результате взрыва неизвестного устройства в подконтрольной боевикам Горловке Донецкой области. Об этом заявили в «МВД» группировки «ДНР».



Тела троих мужчин с минно-взрывными ранениями обнаружили в Никитовском районе города.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом.



Глава оккупационной администрации Горловки Сергей Приходько в своем Telegram сообщил, что трагедия произошла при попытке распилить неизвестное устройство — баллон или снаряд.