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В «ДНР» заявили о гибели троих мужчин при срабатывании взрывного устройства в Горловке

30 октября 2020, 19:19

В «ДНР» заявили о гибели троих мужчин при срабатывании взрывного устройства в Горловке

Трое мужчин погибли в результате взрыва неизвестного устройства в подконтрольной боевикам Горловке Донецкой области. Об этом заявили в «МВД» группировки «ДНР».

Тела троих мужчин с минно-взрывными ранениями обнаружили в Никитовском районе города.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом.

Глава оккупационной администрации Горловки Сергей Приходько в своем Telegram сообщил, что трагедия произошла при попытке распилить неизвестное устройство — баллон или снаряд.

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