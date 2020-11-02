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Главу Госгеокадастра Донетчины подозревают в незаконной передачи земли

02 ноября 2020, 11:10

Главу Госгеокадастра Донетчины подозревают в незаконной передачи земли

Руководителя управления Госгеокадастра в Донецкой области подозревают в незаконной передаче земель паевого фонда. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

«Чиновник, вопреки действующему законодательству, передал земельный фонд, находящихся в коллективной собственности колхоза, подконтрольным лицам. В результате злоупотребления должностным своим служебным положением членов колхоза незаконно лишили права на эти паи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма ущерба составляет 840 000 гривен.

Ему сообщили о подозрении ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 8500 до 17000 гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Донецкая область

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