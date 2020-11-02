На Донетчине двух депутатов сельсовета подозревают в организации «референдума»

Двум депутатам Мироновского сельсовета сообщили о подозрении в причастности к организации «референдума» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.



«Во время внеочередной сессии поселкового совета подозреваемые, вопреки законодательству Украины, проголосовали за совершение антиконституционного "волеизъявления"», — говорится в сообщении.



Действия депутатов квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.