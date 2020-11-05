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«ДНР»: Еще 23 человека умерли от COVID-19, за сутки — 81 новый пациент

05 ноября 2020, 10:26

«ДНР»: Еще 23 человека умерли от COVID-19, за сутки — 81 новый пациент

В отдельных районах Донецкой области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 74 человека. Еще у семерых человек диагноз подтвержден по клиническим показаниям. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Кроме этого, умерли 23 заболевших ранее.

Географию новых случаев заболевания и другие подробности в группировке не называют.

По состоянию на 5 ноября «ДНР» признает 7285 случаев COVID-19 в ОРДО, из которых 3566 человек выздоровели, 646 — умерли.

Также сообщается о 106 случаях пневмоний, выявленных за прошедшие сутки, из которых 59 человек госпитализировали. Всего в ОРДО от пневмонии лечатся 2328 пациентов, из них 508 — на кислородной поддержке.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

а минувшие сутки, 4 ноября, в Украине выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. 

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