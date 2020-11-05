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«Много фейков». Ермак отверг слухи о работе на спецслужбы России

05 ноября 2020, 23:05

«Много фейков». Ермак отверг слухи о работе на спецслужбы России

Глава офиса президента Андрей Ермак назвал фейком слухи о своей работе на спецслужбы России.

«Много чего пишется, много фейков. Практически каждый день появляется какая-то неправдивая информация», — сказал он в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», отвечая на просьбу прокомментировать обвинения в работе на Россию.

По словам Ермака, когда целью дезинформационной кампании является не только он, но и государственные интересы, президент и его офис, то это нужно решать на государственном уровне.

Он напомнил, что месяц назад президент Зеленский пригласил международных партнеров создать центр по противодействию пропаганде. «Все наши партнеры подтвердили заинтересованность. Сегодня разрабатывается формат такого центра. Я думаю, что очень скоро мы сделаем презентацию такого центра и он очень скоро начнет работу», — рассказал руководитель Офиса президента.

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