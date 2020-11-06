«ДНР» раскритиковала украинский план по Донбассу

Группировка «ДНР» раскритиковала «план действий» по Донбассу, который предложила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в сообщении «главы МИД ДНР» Натальи Никоноровой.



Она рассказала, что несмотря на оговоренные сроки — до среды текущей недели — получили предложения украинской стороны только лишь в четверг вечером. В «ДНР» заявили о несоответсвии украинского «плана действий» Минским соглашениям.



«Как уже было очевидно из декламируемых в СМИ тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути Минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер», — подчеркивается в сообщении.



Никонорова заявила, что «данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства не более, чем очередной популистский ход руководства Украины, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями».



Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. Он включает пять ключевых пунктов:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ; увеличение численности СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек); только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Украинская делегация передала свои предложения ОБСЕ и российской стороне. По всей видимости, после этого представители РФ передали украински план членам «Л-ДНР», которых приглашает на заседания ТКГ.



В Кремле заявили, что предложения украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе отличаются от алгоритма Минских соглашений.



В частности, Киев предлагает вернуть ему контроль над границей до проведения выборов в ОРДЛО. Москва неоднократно настаивала на передаче контроля над границей после выборов, как это указано в Минских соглашениях.