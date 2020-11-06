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«ДНР» раскритиковала украинский план по Донбассу

06 ноября 2020, 15:44

«ДНР» раскритиковала украинский план по Донбассу

Группировка «ДНР» раскритиковала «план действий» по Донбассу, который предложила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в сообщении «главы МИД ДНР» Натальи Никоноровой.

Она рассказала, что несмотря на оговоренные сроки — до среды текущей недели — получили предложения украинской стороны только лишь в четверг вечером. В «ДНР» заявили о несоответсвии украинского «плана действий» Минским соглашениям.

«Как уже было очевидно из декламируемых в СМИ тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути Минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер», — подчеркивается в сообщении.

Никонорова заявила, что «данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства не более, чем очередной популистский ход руководства Украины, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями».

Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. Он включает пять ключевых пунктов:

  1. вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
  2. отмена властями России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
  3. восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ;
  4. увеличение численности СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);
  5. только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Украинская делегация передала свои предложения ОБСЕ и российской стороне. По всей видимости, после этого представители РФ передали украински план членам «Л-ДНР», которых приглашает на заседания ТКГ.

В Кремле заявили, что предложения украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе отличаются от алгоритма Минских соглашений.

В частности, Киев предлагает вернуть ему контроль над границей до проведения выборов в ОРДЛО. Москва неоднократно настаивала на передаче контроля над границей после выборов, как это указано в Минских соглашениях.

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