«ДНР» раскритиковала украинский план по Донбассу

Группировка «ДНР» раскритиковала «план действий» по Донбассу, который предложила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в сообщении «главы МИД ДНР» Натальи Никоноровой.
Она рассказала, что несмотря на оговоренные сроки — до среды текущей недели — получили предложения украинской стороны только лишь в четверг вечером. В «ДНР» заявили о несоответсвии украинского «плана действий» Минским соглашениям.
«Как уже было очевидно из декламируемых в СМИ тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути Минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер», — подчеркивается в сообщении.
Никонорова заявила, что «данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства не более, чем очередной популистский ход руководства Украины, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями».
Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. Он включает пять ключевых пунктов:
Украинская делегация передала свои предложения ОБСЕ и российской стороне. По всей видимости, после этого представители РФ передали украински план членам «Л-ДНР», которых приглашает на заседания ТКГ.
В Кремле заявили, что предложения украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе отличаются от алгоритма Минских соглашений.
В частности, Киев предлагает вернуть ему контроль над границей до проведения выборов в ОРДЛО. Москва неоднократно настаивала на передаче контроля над границей после выборов, как это указано в Минских соглашениях.