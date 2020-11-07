СБУ открыла уголовное производство против Шария

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины против блогера Анатолия Шария. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.



«Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины —

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"», — написал Гончаренко.



Он также обнародовал фото ответа из СБУ, подписанного заместителем главы Службы Сергеем Андрущенко.



«Служба безопасности Украины в пределах компетенции обработала ваше депутатское обращение. По итогам обработки сообщаем, что следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 22020101110000197 от 17 октября 2020 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, в котором исследуются обстоятельства, изложенные в вашем депутатском обращении», — указывается в письме.