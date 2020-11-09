Штаб ООС зафиксировал обстрел на Донбассе

За минувшие, 8 ноября, сутки пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение боевиками подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В штабе отметили, что ответный огонь не открывался, потому что выстрелы «не представляли угрозы жизни и здоровью» украинских военных.



С начала текущих суток по всей линии соприкосновения соблюдается режим тишины.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.