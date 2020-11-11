Конституционный суд открыл производство по делу о «штрафе Зеленского»

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности за поход в кафе во время карантина. Об этом КСУ сообщил в ответ на запрос «Радио Свобода».



«Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 № 231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу», — рассказали в суде.

Фото: Офис президента

22 июня Хмельницкий горрайонный суд обратился в Верховный суд с просьбой созвать пленум, чтобы решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины («Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий»).



Хмельницкий горрайонный суд интересуется, возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.



18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в Конституционный суд.



3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский с делегацией попил кофе внутри местного кафе в нарушение карантинных ограничений. После того, как фото обнародовала пресс-служба президента в сети распространилась критика пользователей о поведении Зеленского и его окружения в условиях пандемии коронавируса.



10 июня полиция составила административный протокол на владельца кафе и посетителей, включая президента.