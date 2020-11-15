На Донетчине стрелял снайпер боевиков. Силы ООС открыли ответный огонь

В субботу, 14 ноября, боевики трижды нарушили режим «тишины». Пострадавших среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь вблизи Водяного, используя автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.



Кроме этого, зафиксировано открытие огня снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки.



«Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши военные дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен», — сообщили в штабе.