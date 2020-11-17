В Авдеевке нашли схрон с гранатометами и минами

В здании бывшего кинотеатра в Авдеевке, обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Так, на втором этаже здания обнаружены три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, 120-мм мина, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд.



«При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)», — говорится в сообщении.



Часть арсенала, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передали для утилизации пиротехническому подразделению ГСЧС.



Ведется расследование: устанавливаются лица, причастные к хранению боеприпасов.