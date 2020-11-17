Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА, разместив там флаг «Новороссии»

Во вторник, 17 ноября, хакеры взломали сайт Николаевской облгосадминистрации и разместили на сайте флаг «Новороссии».



В пресс-службе ОГА сообщили, что проводят работы по устранению неполадок.



«Проводятся работы по устранению последствий, установлению причин, причастных лиц и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству. Николаевская облгосадминистрация приносит извинения за технические неудобства», — говорится в сообщении.



По состоянию на 12:30 сайт все еще не работает.