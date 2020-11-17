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Умер директор предприятия, которое контролировало все шахты при «ЛНР»

17 ноября 2020, 14:56

Умер директор предприятия, которое контролировало все шахты при «ЛНР»

В Луганске умер Владимир Шатохин, директор предприятия «Востокуголь», которое контролировало все шахты при группировке «ЛНР». Об этом сообщает сепаратисткий ресурс ЛИЦ.

Причина смерти Шатохина не указана. Однако по данным автора месной газеты «XXI век» Артема Порвина, он умер от пневмонии.

Шатохину было 52 года. Являлся кавалером знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть», «Заслуженный шахтер Украины».

Шатохин родился 19 ноября 1968 года в Антраците Луганской области. С 2007 по 2009 годы был директором шахты имени Фрунзе, директором шахты имени Вахрушева, возглавлял дирекцию по производству объединения «Ровенькиантрацит». С апреля 2013 года — директор шахтоуправления «Ясеновское» «ДТЭК Ровенькиантрацит».

В 2018 году был директором структурного подразделения «Ровенькиантрацит». В апреле 2020 года возглавил «Востокуголь».

Летом «ЛНР» в рамках реогрганизации создала предприятие «Востокуголь», куда вошли все действующие шахты и сопутствующие предприятия.

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