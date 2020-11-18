В Бахмуте открыли уголовное дело за препятствование журналистке во время подсчета голосов

В Бахмуте расследуют возможное препятствование работе журналистки во время подсчета голосов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



По предварительной информации, председательница участковой избирательной комиссии не позволяла журналистке фотографировать во время подсчета голосов.



«Полные обстоятельства происшествия устанавливаются. Продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении.



Уголовное производство открыто по ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).



В полиции не уточняют о каком конкретно инциденте идет речь.



При этом о препятствовании профессиональной деятельности председательницей и членами ТИК в Бахмуте заявляла журналистка «Свободного радио» Маргарита Днепровская. Инцидент произошел на участке № 140609 во Дворце культуры в ночь на 26 октября во время подсчета голосов после первого тура местных выборов.



Днепровская, в частности, отмечала, что ей мешали фотографировать после того, как она увидела, что некоторые члены ТИК в нарушение законодательства расписываются в пустых протоколах. Когда она попросила, чтобы протокол заменили, ей сказали «не мешать». Журналистка обратилась в полицию.