По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

Число заболевших коронавирусом на подконтрольной властям территории Донецкой области возросло до 18 257 человек. Из них 7714 пациентов уже выздоровели, а 275 — умерли, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны. За сутки выявлено 544 заболевших.



Группировка «ДНР» заявила, что за сутки выявила 158 заболевших коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано 16 новых смертей. За все время пандемии группировка подтверждает 9268 заболевших COVID-19: 4263 человека уже выписаны, а 846 — умерли.



В Луганской области коронавирус подтвердили еще у 71 человека. Кроме этого, скончался 79-летний мужчина из Троицкого района. За все время пандемии зарегистрировано 5286 случаев COVID-19. Из них 2836 человек выздоровели, а 130 умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19 и три летальных случая, заявили в группировке «ЛНР». По состоянию на 18 ноября формирование признает 1704 случая заражения COVID-19, из которых 1453 человека выздоровели, 129 — умерли.





Политика



Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря.



Общество



Группировка «ДНР» запретила использование камер видеонаблюдения в общественных местах.



Из «документов» группировки «ДНР» удаляются упоминания о гривне.



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